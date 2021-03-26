Стихийная рыбалка на Северном водохранилище закончилась уголовным делом

Массовая рыбалка на Северном водохранилище закончилась уголовным делом. Администрация Ворошиловского района Ростова-на-Дону сообщает, что правоохранителями собран материал по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконный вылов водных биологических ресурсов». Статья предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, либо лишение свободы до двух лет.Кроме того, составлено несколько административных протоколов по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство». По ней предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей.Напомним, утром 25 марта на Северном водохранилище произошло ЧП. На один из затворов упало крупное бревно. Оно повредило затвор и застряло в гидротехническом сооружении. Воду водохранилища спустили, чтобы провести ремонтные работы.В результате, на поверхность водоема всплыла рыба. На следующий день на легкую добычу съехались десятки горожан, прихватив с собой сачки, мешки и ведра. В общей сложности, они выловили более 300 килограммов рыбы. Большую часть впоследствии отпустили на волю.