Власти Ростова планируют благоустроить пляж на Северном водохранилище
Городской пляж на Северном водохранилище в Ростове планируют благоустроить. Об этом 21 февраля сообщил глава Ворошиловского района Виктор Бережной во время встречи с жителями.
По его словам, там организуют детскую площадку, засыплют новый песок, установят кабинки для переодевания и отремонтируют зонты. Сейчас решается вопрос финансирования.
Также глава пообещал, что к лету в городе появится несколько благоустроенных мест для купания.