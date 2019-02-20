Власти Ростова планируют благоустроить пляж на Северном водохранилище



Городской пляж на Северном водохранилище в Ростове планируют благоустроить. Об этом 21 февраля сообщил глава Ворошиловского района Виктор Бережной во время встречи с жителями.



По его словам, там организуют детскую площадку, засыплют новый песок, установят кабинки для переодевания и отремонтируют зонты. Сейчас решается вопрос финансирования.



Также глава пообещал, что к лету в городе появится несколько благоустроенных мест для купания.