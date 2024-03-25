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Стала известна личность жительницы Ростовской области, которую ранили во время теракта в «Крокус сити Холле»

Стала известна личность жительницы Ростовской области, которую ранили во время теракта в «Крокус сити Холле»
Стала известна личность жительницы Ростовской области, которую ранили во время теракта в «Крокус сити Холле». Ей оказалась 55-летняя Елена Серегина из Матвеев-Курганского района. Имя женщины содержится в официальных списках пострадавших, который опубликован на сайте Минздрава РФ об этом сообщил портал Donday.

По информации портала, Елена проживает в поселке Матвеев-Курган. Во время теракта она получила два огнестрельных ранения. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что женщина находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Неизвестной остается судьба троих жителей Ростовской области. Это женщина из Волгодонска и многодетная мать с 12-летним сыном. О них ничего неизвестно уже третьи сутки.
Фото: соцсети
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