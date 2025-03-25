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Замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области покинет пост

Замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области покинет пост
Сергей Тюрин сложит полномочия заместителя министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. С 1 апреля он будет освобожден от должности в связи с истечением срока служебного контракта.

Сергей Владимирович — опытный сотрудник правительства Ростовской области с многолетним стажем. Он является выпускником Ростовского государственного университета. С 1998 по 2010 годы руководил отделом информации и общественно-политического анализа Законодательного Собрания Ростовской области.

В 2011-м Сергей Тюрин возглавил службу корпоративных коммуникаций СКЖД, а в 2014-м был назначен начальником управления информационной политики правительства Ростовской области.
Фото: Правительство Ростовской области
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