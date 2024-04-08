С 9 апреля изменится расписание электрички Ростов-Таганрог

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области на три дня изменится расписание одного из пригородных поездов. Новый график движения электрички Ростов-Таганрог будет актуален с 9-го по 11 апреля и с 10-го по 12-е.Состав № 6088 отправится из донской столицы в 13:37 (вместо 13:30). На конечную станцию в приморском городе он тоже придет позже — в 15:22.С 10-го по 12 апреля состав № 6513, выполняющий маршрут Таганрог-Ростов, стартует в 5:45 (вместо 6:00). На пригородный ж/д вокзал Ростова он прибудет в 7:03.Уехать из Таганрога на поезде № 6501 можно в 6:25 вместо 6:14 и выйти в Ростове в 11:00 (вместо 10:50). Обратный рейс планируют отправлять в 8:00 вместо 7:58. В приморском городе пассажиры выйдут в 9:29.Составы № 6070 и № 6504 отправятся из Ростова по графику (4:12 и 11:31 соответственно). А вот в Таганрог прибудут с задержкой в 10 минут (8:00 и 13:16).По информации Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании, изменения в расписании связаны с проведением ремонтных работ.