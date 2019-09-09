«Ласточка» начнёт курсировать между Ростовом и Анапой



Из Ростова в Анапу запустят поезд «Ласточка». По информации «Ростов-транспорт», скоростной состав начнёт курсировать с 8 декабря.



К поезду, который следует в Новороссийск, будут цеплять дополнительные пять вагонов. Два сцепленных состава будут вместе идти до станции «9-й километр», которая находится за городом Славянск-на-Кубани. Затем «Ласточки» разъединят, и одна поедет в Новороссийск, а вторая — в Анапу.



Отправление из Ростова запланировано в 6:38, прибытие в Анапу — в 12:10.



Обратного расписания на сайте РЖД пока нет.