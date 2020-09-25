Ростовский дирижер Юрий Башмет заболел коронавирусом

Коронавирусом заболел ростовский дирижер Юрий Башмет. О том, что известный дирижер и альтист заразился коронавирусом, стало известно 29 сентября.Юрий Башмет проходит лечение, его состояние стабильное. Дирижер чувствует себя хорошо. Концерты с участием Юрия Башмета, запланированные на ближайшее время, отменять не станут. Эквадорский дирижер Фредди Кадена высупит за него до 4 октября на турне Всероссийского юношеского симфонического оркестра.Отметим, 67-летний уроженец Ростова-на-Дону являлся солистом Московской филармонии, карьеру дирижера начинал в середине 80-х годов. Юрий Башмет основал в Москве камерный ансамбль, в котором стал художественным руководителем, солистом и дирижером. В начале 90-х он создавал новый оркестр, а с 2002 года является главным дирижером и художественным руководителем Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Среди наград Юрия Башмета - премия «Грэмми» за лучшее исполнение небольшим ансамблем и государственная премия Российской Федерации.