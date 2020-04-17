Ростовская область получить ещё 1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
В ближайшее время Ростовская область получит второй транш из федерального бюджета. Его размер составит свыше 1 миллиарда рублей.
- Средства пойдут на дооснащение 1090 коек для больных коронавирусом, - рассказали в правительстве региона 20 апреля.
На эти деньги планируется закупить аппараты искусственной вентиляции лёгких, спецоборудования и индивидуальных средств защиты для врачей.
Ранее донской регион уже получил федеральный транш в сумме более одного миллиарда рублей. Средства пошли на оборудование инфекционных отделений в больницах шести городов области – Ростове, Волгодонске, Таганроге, Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Сальске.