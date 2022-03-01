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Разыскиваемую на Дону школьницу из Краснодарского края нашли живой

Разыскиваемую на Дону школьницу из Краснодарского края нашли живой

Разыскиваемую в Ростовской области девочку из Краснодарского края нашли живой. Как сообщалось ранее, 14-летняя Анна Е. перестала выходить с родными на связь с 26 февраля.

Аня живет в станице Пластуновской Динского района (около 170 километров от Ростовской области). В тот день она вышла из дома и пропала. Сначала родственники искали школьницу самостоятельно, обзванивали ее друзей. После неудачных поисков они обратились в полицию и к волонтерам.

Спустя пять дней поисков Аню нашли живой. Где она находилась столько времени, неизвестно.
Фото: Лиза Алерт
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