Разыскиваемую на Дону школьницу из Краснодарского края нашли живой
Разыскиваемую в Ростовской области девочку из Краснодарского края нашли живой. Как сообщалось ранее, 14-летняя Анна Е. перестала выходить с родными на связь с 26 февраля.
Аня живет в станице Пластуновской Динского района (около 170 километров от Ростовской области). В тот день она вышла из дома и пропала. Сначала родственники искали школьницу самостоятельно, обзванивали ее друзей. После неудачных поисков они обратились в полицию и к волонтерам.
Спустя пять дней поисков Аню нашли живой. Где она находилась столько времени, неизвестно.