Разрешить левый поворот на дорожном перекрестке Автомобильный — Ленина просит житель Ростова

В Ростове-на-Дону местный житель просит разрешить левый поворот на дорожном перекрестке Автомобильный — Ленина. Такая петиция появилась на популярном сервисе 26 мая.По мнению Игоря Коровтенко, на пересечении переулка Автомобильного и проспекта Ленина постоянно собираются длинные пробки. Это связано, прежде всего, с тем, что автомобили поворачивают направо с перекрестка на проспект, упираясь в машины, стоящие на светофоре.- Если добавить левый поворот с Автомобильного, то все пробки канут в лету, - считает ростовчанин. - Ведь зачем делать круг, если можно сразу повернуть на Ленина. Кроме того, особых затрат на это изменение не понадобится: достаточно просто поменять разметку и два знака.В настоящее время инициатива набрала только три голоса «за» и два «против». На предложение ростовчанина отреагируют только в том случае, если за 90 дней оно наберет 500 голосов.