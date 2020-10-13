В Таганроге жителей шокировали трупы пациентов, лежащие в коридорах больницы

На протяжении двух суток в таганрогской городской больнице умершие пациенты лежали в соседних помещениях с зараженными коронавирусом. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях 15 октября.В медучреждении, где находится ковидный госпиталь, лежат пациенты, инфицированные COVID-19. Вероятно, места в больнице уже совсем не осталось, а персонал слишком занят своей работой, ведь на протяжении двух суток в коридорах больницы лежали умершие зараженные.Как сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции, скончавшихся действительно не сразу увозили из коридора. Всех умерших вынесли 15 октября примерно в 11 часов.Пока не известно, что стало причиной столь долгого пребывания трупов рядом с живыми. Пациенты страдали от ужасного смрада, исходящего от мертвых людей, и до сих пор находятся в состоянии шока.