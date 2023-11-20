Рабочая неделя в Ростове началась с массового отключения электричества

Фото: Rostov.ru.

В Ростове рабочая неделя началась с отключения света. Лампочки погасли в десятках домов утром 20 ноября.В 9:00 электричества не стало на проспекте Михаила Нагибина, 55 и 57, улицах Евдокимова, 118-132, Фурмановской, 96-118, 109-119, а также на Краснокурсантской и Нариманова. Там свет дадут не раньше 17:00. Аналогичная ситуация - на улицах Криворожской, 1-33, 2-36, Каховской, 15-31, 20-36, Погодина, 56-74, 83А, Симферопольской, 21-59, 18-60, Бодрой, 1-19, 2-28 и Днестровской.В это же время без света остались жители домов №№ 41-55, 22-62 на улице Пирогова, №№ 3-43, 2-78 на Плиева, №№ 1-69, 2-48 на Мартовицкого, а также №№ 23-61, 42-62 в переулке Оренбургском, №№ 1-29, 2-28 в переулке Кошевого, №№ 1-21, 2-28 в Ялтинском, №№ 1-23, 2-26 в Батумском, №№ 1-9, 2-12 в Бориславском, №№ 27-53, 18-54 в Забайкальском, №№ 2-50 в Марксистском, №№ 1-37, 2-40 в Канонерском, №№ 1-43, 2-66 в Ольховском.С 9:00 до 15:00 свет погаснет на улицах Тургеневской, 53-71, 48-64; Станиславского, 104-106; Обороны, 91/26; в переулке Газетном, 9, 17-25, 10-18, 26-28 и на улице Баумана, 47-67, 56-72.С 10:00 до 12:00 электричества не будет в переулках Буревестник (дом № 11), Радиальном (дома №№ 1-9) и на улицах Верещагина (дома №№ 6А и 8), Краснополянской (дом № 21), площади Круглой (дома №№ 1 и 3), улице Профсоюзной (дома №№ 16, 49, 106, 110, 120, 122, 49/52) и на проспекте Ставского (дома №№ 45, 46 и 48).Как сообщили в «Донэнерго», временные неудобства связаны с проведением планового техобслуживания и ремонтными работами на линии электросети.