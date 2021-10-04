Власти Ростова не смогли отобрать землю у аквапарка «Осьминожек»
Департамент имущественно-земельных отношений не смог отсудить у аквапарка «Осьминожек» землю. Ростовский арбитражный суд отказал властям города в расторжении договора аренды.
Земельный конфликт ДИЗО и аквапарка длится больше года. По данным ДИЗО, по договору аренды с руководством «Осьминожка» на территории должен был находиться общественный парк с элементами благоустройства. Однако земля на территории использовалась не по назначению. Однако вместо общественного места для отдыха ростовчан там появился аквапарк с закрытой платной парковкой. Спустя год власти Ростова направили в ростовский арбитраж еще один иск. На этот раз департамент решил досрочно расторгнуть договор аренды земли.
Ситуация дошла до комичной. То есть более 10 лет ростовчане и гости города отдыхали в аквапарке летом и катались на катке зимой. Вдруг власти города вспомнили (или решили), что земля-то не по назначению используется!
Арбитраж постановил, что для расторжения договора нет законных оснований, поэтому отказал ДИЗО в иске.
- В рассматриваемом случае отсутствует совокупность условий, являющихся основанием для признания оспариваемого решения незаконным, - сообщается в картотеке арбитража.
При этом власти Ростова могут еще обжаловать решение в вышестоящем суде.
Напомним, «Осьминожек» существует с 1998 года. Это единственный открытый центр водных развлечений. Он многократно получал всероссийское признание в виде многочисленных наград. Сюда ездят семьями сотни тысяч ростовчан и жителей близлежащих городов.