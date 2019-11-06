Предполагаемого участника перестрелки в Орловском районе оставили под стражей



Предполагаемого участника перестрелки в Орловском районе Рашида Ибрагимова оставили под стражей. Такое решение приняли в Ростовском областном суде 8 ноября.



Ибрагимова задержали 29 октября. После этого постановлением ленинского районного суда его отправили в СИЗО. Подозреваемый обжаловал меру пресечения.



Ростовский областной суд оставил в силе решение первой инстанции. Ибрагимов будет находиться в следственном изоляторе до 21 декабря.



Напомним, перестрелка в хуторе Чернозубов случилась 22 октября. Ее устроили представители двух враждующих семей Дакишвили и Бациевых. Фермеры не поделили землю для выпаса скота. Они не стали решать конфликт мирным путем, а сразу пустили в ход оружие. В результате погибли пять человек.



