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Предполагаемого участника перестрелки в Орловском районе оставили под стражей

Предполагаемого участника перестрелки в Орловском районе оставили под стражей
Предполагаемого участника перестрелки в Орловском районе Рашида Ибрагимова оставили под стражей. Такое решение приняли в Ростовском областном суде 8 ноября.

Ибрагимова задержали 29 октября. После этого постановлением ленинского районного суда его отправили в СИЗО. Подозреваемый обжаловал меру пресечения.

Ростовский областной суд оставил в силе решение первой инстанции. Ибрагимов будет находиться в следственном изоляторе до 21 декабря.

Напомним, перестрелка в хуторе Чернозубов случилась 22 октября. Ее устроили представители двух враждующих семей Дакишвили и Бациевых. Фермеры не поделили землю для выпаса скота. Они не стали решать конфликт мирным путем, а сразу пустили в ход оружие. В результате погибли пять человек.

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