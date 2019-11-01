Под стражу заключили ещё одного участника перестрелки в Орловском районе



В Ростовской области задержали ещё одного участника перестрелки в Орловском районе. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».



Сейчас мужчина находится в СИЗО. По данным пресс-службы Ленинского районного суда, он пробудет в изоляторе до 21 декабря.



Ранее правоохранители задержали двух подозреваемых: предполагаемого организатора перестрелки Василия Дакишвили и его возможного пособника Салима Мусаева. При этом Дакишвили отрицает свою вину.



Напомним, происшествие случилось 22 октября в Орловском районе. Семьи Бациевых и Дакишвили не поделили участок земли для выпаса скота. Они решили устроить разборки и договорились, что на пустыре встретят по одному представителю от семьи. Однако, в общей сложности на «стрелку» явились девять человек, вооружённых палками, битами и ружьями. Конфликт завершился гибелью пяти мужчин, ещё двое попали в больницу с огнестрельными ранениями.