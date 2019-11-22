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Украинские экологи назвали обмеление Азовского моря началом экологического бедствия

Украинские экологи назвали обмеление Азовского моря началом экологического бедствия
Фото: mdrussia.ru
Масштабное обмеление Таганрогского залива активно обсуждается не только в российских, но и в Украинских СМИ.

Экологи сопредельного государства заявляют о начале экологического бедствия. Его причиной эксперты называют строительство Крымского моста. По мнению ученых, процесс обмеления может привести к полному исчезновению Азовского моря.

«Могут начать размываться косы в Азовском море, может начать заиливаться весь пролив и Азовское море может стать вообще озером, - рассказывал эколог Алексей Василюк изданию «Пресса Украины». - Очень большая угроза для живых существ, проживающих в Азовском море».

Напомним, что из-за сильного ветра береговая линия в Таганрогском заливе отошла на десятки метров. Аналогичная ситуация сложилась и на реке Дон.

В Таганроге ветровой сгон привёл к образованию песчаных бурь. В Ростове спасатели предупредили население о возможных сбоях в подаче холодной воды.

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