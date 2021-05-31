От COVID-19 скончались еще 16 жителей Ростовской области старше 60 лет

В Ростовской области за сутки скончались 16 пациентов ковидных госпиталей. За сутки с 1 по 2 июня из жизни ушли десять женщин в возрасте от 62 до 88 лет и шестеро мужчин - от 70 до 79 лет. В региональном правительстве уточнили, что все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем организма.Ежедневный прирост инфицированных продолжает постепенно снижаться. За последние 24 часа вирус подхватили 160 человек. Это новый рекорд по минимальному числу зараженных дончан в сутки за последние месяцы.Всего COVID-19 подтвердился у 94 518 человек. Из них 4 449 не смогли побороть опасную инфекцию.