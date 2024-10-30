Первый замглавы администрации Ростова Юрий Овчинников уволился

Фото: соцсети Юрия Овчинникова

Первый заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Юрий Овчинников покинул свой пост по собственному желанию. Вероятно, это решение об уходе с поста может быть связано с переходом на новую должность. Об этом сообщает портал Donday.Юрий Овчинников родился в городе Потсдаме Германской Демократической Республики. Он получил образование в Ростовском государственном университете, где изучал юриспруденцию. Также Юрий окончил Академию управления МВД России по специальности «Государственное и муниципальное управление», став квалифицированным специалистом в области менеджмента.Овчинников начал свою карьеру в 1999 году в ООО «ЗИКА» юристом. С 2001 по 2015 годы он служил в органах внутренних дел Российской Федерации, затем работал заместителем директора по развитию в ООО «Донэнергоконтроль». С 2016 по 2017 годы был коммерческим директором ООО «ДонУгольТрейд», с 2017 по 2018 годы – генеральным директором ООО «Ростстайл».С июля 2018-го по апрель 2019 года занимал должности заместителя и исполнительного директора в МУП «Горводоканал» города Новочеркасска Ростовской области, с 7 июня по 15 ноября 2019 года был генеральным директором МУП «Ростовская транспортная компания». С конца 2019 года он начал работать в администрации Ростова-на-Дону первым заместителем главы.С его именем связано несколько громких скандалов, в которых оказалась замешана городская администрация. Наиболее резонансными из них стали снос дома в Кривошлыковском и гибель пожилой учительницы, утонувшей в затопленной ливнёвке.На одном из заседаний чиновник заявил, что причины смерти женщины и точное место ее гибели остаются неизвестными. Эта фраза вызвала бурное возмущение у людей, поскольку было очевидно, что стало причиной смерти женщины.