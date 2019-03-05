Перевозчики пригородных маршрутов до Ростова сами будут устанавливать цену проезда



В 2019 году пригородные и междугородние маршруты Ростова массово начнут переводить на нерегулируемый тариф. Это означает, что перевозчики сами смогут устанавливать цену на проезд.



Свои тарифы транспортные компании должны обосновать экономически. Онамерении поднять цену организации должны уведомить за 90 дней региональное министерство транспорта. Ведомство вправе изменить схему маршрута и пригласить новых перевозчиков, сообщает Ростов-транспорт.



По данным портала, в 2019 году на нерегулируемый тариф переведут больше 400 маршрутов. Первыми получат право самостоятельно устанавливать цены перевозчики, обслуживающие маршруты № 101А (Ростов — Ближние Сады) и № 514 (Новочеркасск — Старочеркасская). Такое право они получат с 14 мая.



В августе-сентябре тарифная политика сменится на маршрутах из Ростова в Новошахтинск, Зерноград, Тацинскую, Миллерово, Волгодонск, Ремонтное, Казанскую, Заветное, Зимовники и Усть-Донецк. Новую политику ценообразования также введут на маршрутах в Аксай (в том числе — в ТЦ МЕГА): № №85А, 91, 124, 163, 226 и др.



В ноябре 2019 года на нерегулируемый тариф переведут 362 маршрута. Среди них оставшиеся автобусы в Аксай и ТЦ МЕГА, маршруты в Таганрог, Азов и Кулешовку, а также целый ряд других маршрутов.



В 2020 году перевозки получат право устанавливать свою цену ещё на 67 маршрутов, в 2021 году – почти на сотню и в 2022 году – немногим больше десятка.