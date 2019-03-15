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С 1 июля в Ростове может увеличиться стоимость проезда в общественном транспорте

С 1 июля в Ростове может увеличиться стоимость проезда в общественном транспорте
В Ростове-на-Дону с 1 июля может увеличиться стоимость проезда в общественном городском транспорте. Об этом сообщил на пресс-конференции директор департамента транспорта Ростова Христофор Ершов.

По его словам, кроме затрат на ремонт машин, перевозчики должны будут оплачивать и допрасходы. Так, с 1 июля каждый транспорт должен быть оборудован тахографами (это устройства, которые следят за соблюдением водителями режима работы и отдыха) и фискальными аппаратами.

- Два этих устройства стоят порядка 115 тысяч рублей, - подчеркнул Христофор Ершов.

Поэтому не исключено, что перевозчики во второй половине года решат снова повысить тарифы.

Напомним, в октябре 2018 года подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Цена за поездку составила 24 рубля при оплате наличными. Обладатели транспортных карт должны платить 20 рублей. Многие ростовчане оказались недовольны реформой и стали жаловаться.

Горожане стали писать петиции и требовать снизить цену, однако услышаны люди не были. Есть вероятность, что грядет вторая волна недовольства, которая на фоне транспортной реформы в Ростове может перерасти в настоящий бунт.

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