С 1 июля в Ростове может увеличиться стоимость проезда в общественном транспорте



В Ростове-на-Дону с 1 июля может увеличиться стоимость проезда в общественном городском транспорте. Об этом сообщил на пресс-конференции директор департамента транспорта Ростова Христофор Ершов.



По его словам, кроме затрат на ремонт машин, перевозчики должны будут оплачивать и допрасходы. Так, с 1 июля каждый транспорт должен быть оборудован тахографами (это устройства, которые следят за соблюдением водителями режима работы и отдыха) и фискальными аппаратами.



- Два этих устройства стоят порядка 115 тысяч рублей, - подчеркнул Христофор Ершов.



Поэтому не исключено, что перевозчики во второй половине года решат снова повысить тарифы.



Напомним, в октябре 2018 года подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Цена за поездку составила 24 рубля при оплате наличными. Обладатели транспортных карт должны платить 20 рублей. Многие ростовчане оказались недовольны реформой и стали жаловаться.



Горожане стали писать петиции и требовать снизить цену, однако услышаны люди не были. Есть вероятность, что грядет вторая волна недовольства, которая на фоне транспортной реформы в Ростове может перерасти в настоящий бунт.