Пассажирские автоперевозки из Ростовской области в ЛНР приостановят
Из Ростовской области в Луганскую Народную Республику нельзя будет добраться на автотранспорте. Указ главы ЛНР Леонида Пасечника начинает действовать с 10 апреля.
В документе изложено поручение Министерству инфраструктуры и транспорта приостановить международные пассажирские перевозки автотранспортом из России и обратно. Это связано с введением на территории ЛНР режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.
Границу не смогут пересекать автобусы, такси и легковые автомобили. Указ не распространяется на регулярные перевозки людей, которые получают российские паспорта. Отмечается, что на всех автомобильных пунктах пропуска будут стоять медицинские работники. Они начнут измерять температуру тела всех приезжающих. В случае, если она окажется повышена, человека сразу госпитализируют.
По состоянию на 8 апреля в Луганской Народной Республике зарегистрировано шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Ростовской области выявлен 21 заболевший, один из которых уже выздоровел.