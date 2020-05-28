«Новое время – новые решения»: эксперт оценил онлайн-праймериз «ЕР» в гордуму Ростова
Фото из архива Д. Федченко.
По мнению российского IT-разработчика Дениса Федченко, использование технологии «блокчейн» в предварительном голосовании «Единой России» повышает надежность этой процедуры и объективность результатов.
Напомним, предварительное голосование – это отбор будущих кандидатов от «Единой России» в городскую думу Ростова-на-Дону. Из-за пандемии предварительное голосование полностью перешло в онлайн. Избиратели голосуют на специальном сайте pg.er.ru, в основе которого лежит технология «блокчейн».
«Партия выдвинет только тех людей, на которых укажет не партийный актив, а сами ростовчане», - рассказывал ранее секретарь регионального отделения «Единой России», спикер донского парламента Александр Ищенко, приглашая к участию в голосовании. Вместе с людьми голосуют депутаты Госдумы от Ростовской области, депутаты Законодательного собрания, гордумы, сами выдвиженцы на «праймериз».
По словам Дениса Федченко, главы крупнейшей южнороссийской IT-компании Full HP Ltd, «блокчейн» - одно из лучших решений для обеспечения безопасности электронных операций в сфере финансов и документооборота. «Технология позволяет сохранить данные об операциях таким образом, что они доступны всем участникам, а их изменение без ведома наблюдателей невозможно», - пояснил специалист.
Он обратил внимание, что «блокчейн» традиционно ассоциируется с т.н. криптовалютой, но возможности технологии существенно шире. «Пожалуй, это лучший инструмент для цифровизации традиционных офлайн-процессов, вовлекающих большое количество участников и требующих при этом максимальной защищенности от внешнего влияния. У технологии очень большие перспективы во всех сферах, связанных с документооборотом и верификацией данных», - заявил эксперт. Внедрение технологии в избирательные процедуры свидетельствует о прогрессе в политической культуре России, говорит Денис Федченко.
«Новое время требует новых решений. Партия такое решение предложила. Это дает уверенность, что отбор кандидатов в новых условиях – в онлайне – завершится без сбоев, а результаты будут объективными», - считает эксперт.
Предварительное голосование идет также в эти дни в ряде регионов. Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов сообщил сегодня журналистам, что в партии внимательно следят за информационным фоном, сопровождающим предварительное голосование партии. «Процедура идет в строгом соответствии с регламентами», – отметил он. Информация о серьезных нарушениях или технических проблемах не находит подтверждения.