Очередной альтернативный объезд закрытого моста Малиновского заблокировали: видео

Альтернативный объезд закрытого моста на улице Малиновского в Ростове закрыли. Узкий тоннель между Фермерским переулком и улицей Доватора теперь недоступен для поездок.В Сети появилось видео, как автомобилист пытается добраться из Чалтыря в донскую столицу через альтернативный путь. На этом участке еле-еле может протиснуться одна легковушка, поэтому машина чуть не застряла. Добираться по данному проезду затруднительно, но у людей просто не осталось выбора – все остальные пути либо закрыты, либо на них образуются гигантские пробки.Однако и этот узкий тоннель заблокировали. Теперь, кроме как стоять в пробках по два часа, ничего не остается.