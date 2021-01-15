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Очередной альтернативный объезд закрытого моста Малиновского заблокировали: видео

Очередной альтернативный объезд закрытого моста Малиновского заблокировали: видео
Альтернативный объезд закрытого моста на улице Малиновского в Ростове закрыли. Узкий тоннель между Фермерским переулком и улицей Доватора теперь недоступен для поездок.

В Сети появилось видео, как автомобилист пытается добраться из Чалтыря в донскую столицу через альтернативный путь. На этом участке еле-еле может протиснуться одна легковушка, поэтому машина чуть не застряла. Добираться по данному проезду затруднительно, но у людей просто не осталось выбора – все остальные пути либо закрыты, либо на них образуются гигантские пробки.

Однако и этот узкий тоннель заблокировали. Теперь, кроме как стоять в пробках по два часа, ничего не остается.

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