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Найдена живой девушка, пропавшая по пути из Москвы в Ростовскую область

Найдена живой девушка, пропавшая по пути из Москвы в Ростовскую область

Пропавшую по пути из Москвы в донской регион 28-летнюю Ирину Русинову нашли живой. Об этом стало известно 17 августа.

Она не выходила на связь с 11 августа. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтёрам и СМИ. О местонахождении девушки стало известно только через неделю.

Ирину Русинову нашли на пути домой. С девушкой всё в порядке. Она жива и здорова. Почему пропавшая так долго не выходила на связь, не предупредив родных, остаётся неизвестно.

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