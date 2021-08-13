Найдена живой девушка, пропавшая по пути из Москвы в Ростовскую область

Пропавшую по пути из Москвы в донской регион 28-летнюю Ирину Русинову нашли живой. Об этом стало известно 17 августа.Она не выходила на связь с 11 августа. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтёрам и СМИ. О местонахождении девушки стало известно только через неделю.Ирину Русинову нашли на пути домой. С девушкой всё в порядке. Она жива и здорова. Почему пропавшая так долго не выходила на связь, не предупредив родных, остаётся неизвестно.