На трассе в Ростовской области в аварии разворотило фуру: видео

Фото/видео: DonDay.ru.

На трассе в Ростовской области случилось жуткое ДТП с фурами. Авария произошла на автодороге Ростов-Волгодонск 8 октября.По словам очевидцев, два грузовика столкнулись в районе 4-го километра. Одну из многотоннажных машин выбросило в кювет от мощного удара. У нее вдребезги разбита кабина, разворочена кабина. Товар, который перевозил водитель, разбросан по дороге. Второй фуре досталось меньше.Судя по кадрам, в результате ДТП пострадали люди. Однако официальных данных пока нет. В УГИБДД по Ростовской области пока не прокомментировали происшествие.