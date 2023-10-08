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На трассе в Ростовской области в аварии разворотило фуру: видео

На трассе в Ростовской области в аварии разворотило фуру: видео
На трассе в Ростовской области случилось жуткое ДТП с фурами. Авария произошла на автодороге Ростов-Волгодонск 8 октября.

По словам очевидцев, два грузовика столкнулись в районе 4-го километра. Одну из многотоннажных машин выбросило в кювет от мощного удара. У нее вдребезги разбита кабина, разворочена кабина. Товар, который перевозил водитель, разбросан по дороге. Второй фуре досталось меньше.

Судя по кадрам, в результате ДТП пострадали люди. Однако официальных данных пока нет. В УГИБДД по Ростовской области пока не прокомментировали происшествие.
Фото/видео: DonDay.ru.
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