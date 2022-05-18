На трассе М-4 в обход Ростова открыли движение еще на одном участке

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Еще на одном участке М-4 открыли рабочее движение. Речь идет о путепроводе на 1 077-м километре в районе хуторов Ленина и Маяковского. Добраться до этих населенных пунктов можно по новому мосту.Ранее было открыто движение по мосту на 1 492-м и 1 074-м километрах федеральной автодороги. Это Волгодонская развязка, поэтому автомобилистам не нужно ехать на разворот на развязку на 1 061-й километр. Получается, время в пути и количество бензина сокращаются.Строящийся путепровод готов на 95%. Сейчас на объекте устанавливают защитные экраны, красят конусы и барьерные ограждения. Сдать мост планируют к лету этого года.