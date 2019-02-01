На охрану во время матча «Ростов» - «Краснодар» потратят около 650 тысяч рублей



Фото: Regnum.ru

В Ростове на охрану во время домашнего матча потратят около 650 тыс. руб. Услуги заказывает ФК «Ростов».



Донской клуб ищет компанию, которая обеспечит безопасность игры с «Краснодаром», которая пройдёт на «Ростов-Арене» 24 февраля.



Согласно документам, размещённым на сайте госзакупок, следить за порядком на матче будут 120 человек. Охранники должны будут находиться на стадионе порядка 8 часов, 5 часов до матча и, как минимум, час после его завершения.

По договору, сотрудники ЧОПа имеют право применять силу для пресечения административного правонарушения и преступления против охраняемого имущества, когда правонарушитель оказывает сопротивление. Охранники также могут дать отпор, если есть угроза их жизни и здоровью.



В обязанности секьюрити также входит содействие полиции и другим экстренным службам.



В случае угрозы взрыва, охранники обязаны помочь зрителям покинуть стадион, обеспечив при этом сохранность материальных ценностей.



Добавим, что кубанский клуб просил перенести дату игры на более поздний срок, чтоб разгрузить свой календарь после игры Лиги чемпионов. 21 февраля они встречаются с немецким «Байером». Однако график игр не изменился. Матч начнётся 24 февраля в 19 часов.