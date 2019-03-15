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На неделю изменят расписание двух электричек из Ростова

На неделю изменят расписание двух электричек из Ростова
Расписание двух электричек из Ростова изменят более чем на неделю. Новое время отправления и прибытия будет действовать с 24 по 31 марта.

Так, состав маршрута Ростов - Степная будет отправляться в 12:56 вместо 12:47. Соответственно, от последующих станций поезд будет отъезжать на девять минут позже.

В Орловку-Кубанскую электричка станет отходить, наоборот, на девять минут раньше. Состав отправится из Ростова в 12:47 вместо 12:56. На конечную станцию поезд прибудет в 14:35.

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