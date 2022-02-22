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На Дону мужчину, пропавшего без вести около двух месяцев назад, нашли живым

На Дону мужчину, пропавшего без вести около двух месяцев назад, нашли живым

В Ростовской области живым нашли без вести пропавшего 36-летнего мужчину. Вячеслава Сторчило разыскивали с 4 января.

Мужчина живет в Батайске. В тот день он ушел в неизвестном направлении и пропал. О своих планах и о том, что его не будет дома долгое время, Вячеслав никому не сообщал. Родственники забили тревогу. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Спустя почти два месяца поисков Вячеслава нашли живым. О том, где он находился столько времени, неизвестно.
Фото: Лиза Алерт
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