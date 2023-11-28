На Дону мужчина получил 17 лет «строгача» за жестокое убийство двух знакомых
На фото: убитые Юрий Сагань и Александр Куделин.
В Орловском районе Ростовской области вынесли приговор мужчине, зарезавшему двух знакомых. Об этом сообщили 27 ноября в СУ СКР по Ростовской области.
Жуткая трагедия случилась еще в 2022 году. Вечером 31 июля компания из трех жителей поселка Орловского выпивала рядом с домом в переулке Февральском. В какой-то момент между ними возник конфликт. Когда градус ударил в голову, Александр набросился на старших товарищей. Он перерезал горло 46-летнему мужчину и нанес порядка 10 ножевых 41-летнему односельчанину. От полученных травм оба скончались на месте ЧП. Тем временем злоумышленник, испугавшись, угнал "Лифан", принадлежавший одному из собутыльников. Он сжег машину на окраине поселка.
На фото: место, где нашли убитых.
Когда соседи увидели убитых Александра Куделина и Юрия Сагань, то сразу вызвали полицию. Правоохранители вскоре задержали подозреваемого и отправили его в СИЗО. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
Спустя больше года суд вынес решение по делу о зверской расправе. Заседание состоялось в присутствии присяжных. 36-летнего Александра приговорили к 17 годам 6 месяцам колонии строгого режима.
На фото: осужденный Александр.