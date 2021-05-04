Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону коэффициент распространения коронавируса снизился до 0,96

На Дону коэффициент распространения коронавируса снизился до 0,96
В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 упал до 0,96. По данным на 6 мая, это минимальное значение за последние несколько месяцев. Показатель дает понять, какое количество людей до самоизоляции может заразить один инфицированный коронавирусом.

В регионе продолжает снижаться ежедневный прирост заболевших. За минувшие сутки вирус подхватили 211 человек. Всего за период пандемии заразились 89 282 человека. В основном болезнь протекает в легкой форме. Однако в некоторых случаях коронавирус вызывает осложнения и приводит к летальному исходу. От COVID-19 скончались 4 106 дончан. Из них шестерых не стало за прошедшие сутки. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.