На Дону коэффициент распространения коронавируса снизился до 0,96

В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 упал до 0,96. По данным на 6 мая, это минимальное значение за последние несколько месяцев. Показатель дает понять, какое количество людей до самоизоляции может заразить один инфицированный коронавирусом.В регионе продолжает снижаться ежедневный прирост заболевших. За минувшие сутки вирус подхватили 211 человек. Всего за период пандемии заразились 89 282 человека. В основном болезнь протекает в легкой форме. Однако в некоторых случаях коронавирус вызывает осложнения и приводит к летальному исходу. От COVID-19 скончались 4 106 дончан. Из них шестерых не стало за прошедшие сутки. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями.