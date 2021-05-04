На Дону коэффициент распространения коронавируса снизился до 0,96
В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 упал до 0,96. По данным на 6 мая, это минимальное значение за последние несколько месяцев. Показатель дает понять, какое количество людей до самоизоляции может заразить один инфицированный коронавирусом.
В регионе продолжает снижаться ежедневный прирост заболевших. За минувшие сутки вирус подхватили 211 человек. Всего за период пандемии заразились 89 282 человека. В основном болезнь протекает в легкой форме. Однако в некоторых случаях коронавирус вызывает осложнения и приводит к летальному исходу. От COVID-19 скончались 4 106 дончан. Из них шестерых не стало за прошедшие сутки. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями.