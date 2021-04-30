Коэффициент распространения коронавируса на Дону упал до 0,97

В Ростовской области снизился коэффициент распространения COVID-19. По данным на 5 мая, этот показатель равен 0,97.За прошедшие сутки инфекцию подхватили 209 жителей донского региона. Среди заболевших оказались 58 человек от 18 до 45 лет. Также пациентами с коронавирусом стали 79 дончан от 46 до 65 лет и 45 пенсионеров от 66 до 79 лет. Заразились 15 пожилых людей старше 80 лет и 12 детей.Всего за период пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получил 89 071 человек. У большинства из них болезнь протекала в легкой форме. Однако в некоторых случаях коронавирус вызывал осложнения и даже приводил к летальному исходу. От инфекции скончались 4 100 дончан. Как сообщили в региональном правительстве, все они страдали различными хроническими заболеваниями.