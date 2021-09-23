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На Дону – 480 новых инфицированных коронавирусом

На Дону – 480 новых инфицированных коронавирусом
В Ростовской области медики выявили 480 новых заболевших коронавирусом. Данные предоставили в правительстве донского региона.

По данным на 25 сентября, большая часть заболевших - люди от 18 до 45 лет. Они составляют 35,2%. Пациенты от 46 до 65 лет составили чуть больше 27%. Еще 13,3% - это пенсионеры от 66 до 79 лет; 2,5% - пожилые люди старше 80 лет. По-прежнему много инфицированных среди детей - 21,7%.

Всего в регионе количество заболевших превысило 136 тысяч человек. Больше шести тысяч скончались от последствий вируса.
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