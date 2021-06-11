МВД по Ростовской области потратит почти 2 млн рублей на техобслуживание ДНК-прибора
ГУ МВД по Ростовской области потратит 1,8 миллиона рублей на техобслуживание оборудования для ДНК-анализа. Информация появилась на портале госзакупок.
Средства главку заложили в федеральном бюджете 2021 года. За выделенные деньги нужно найти исполнителя контракта, который проверит оборудование и обеспечит его бесперебойную работу.
Оно необходимо для ДНК-экспертиз, которые зачастую являются неотъемлемой составляющей раскрытия преступлений.