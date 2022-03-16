Мужчину из Уфы, которого искали в Ростовской области, нашли живым
Мужчину из Уфы, которого разыскивали в Ростовской области, нашли живым. О том, где мог находиться 41-летний Вадим Мингазов, не было никакой информации около десяти дней.
Как ранее сообщалось, Вадим поехал из Уфы в Ростов-на-Дону, скорее всего, на заработки. Однако добрался он до места или нет, известно не было - связь с мужчиной оборвалась. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам.
Спустя почти десять дней поисков Вадима нашли живым. Где он находился все это время, неизвестно.