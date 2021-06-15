Коэффициент распространения COVID-19 на Дону приблизился к единице

В Ростовской области продолжает расти коэффициент распространения коронавируса. За сутки с 16 по 17 июня он увеличился до 0,99. Эта цифра дает понять, сколько человек может заразить один инфицированный до того, как ему назначат режим самоизоляции.Показатель заболевших на 100 тысяч жителей составил 2 305. Несмотря на то, что ежедневно в регионе выявляют все меньше новых пациентов с COVID-19, показатели заболеваемости постоянно растут.Напомним, с начала пандемии число зараженных коронавирусом перевалило уже за 95 тысяч человек. Около 91% из них уже выздоровели. По информации областного правительства, 4 587 дончан так и не смогли побороть инфекцию.