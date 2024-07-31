Каскадер из Ростова разгромил «Шевроле Камаро», как в фильме «Трансформеры»

Фото: Соцсети.

Ростовский каскадер разгромил «Шевроле Камаро» стоимостью 2 миллиона рублей. Видео Евгений Чеботарев опубликовал в своих соцсетях.Каскадер для очередного эксперимента выбрал «Шевроле Камаро». Чтобы проверить машину на прочность, он попытался разбить ее разными способами: сверлил дрелью, рубил топором и пилил кожаные сиденья в салоне транспорта. После этого Чеботарев залил крышу иномарки цементом.Подписчики в комментариях уже не удивляются выходкам экстремала. Однако у некоторых видео вызвало негативную реакцию. Для фанатов Бамблби из фильма «Трансформеры» это было настоящим ударом.Несмотря на негативные комментарии, каскадер продолжает разбивать дорогостоящие машины, чтобы обрести популярность.«Шевроле Камаро» - американский маслкар, выпускающийся подразделением Chevrolet корпорации General Motors с 1966 года. Особую популярность машина приобрела в 2007 году, когда стала частью серии фильмов о «Трансформерах». В роли желтой иномарки всеми полюбился герой Бамблби.Напомним, разбивать машины для Евгения Чеботарева – не ново. В июне он разгромил новый «Ламборгини» за 42 миллиона рублей.