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Известный ростовский музыкант Папа Срапа скончался на 61-м году жизни

Известный ростовский музыкант Папа Срапа скончался на 61-м году жизни
Ростовский музыкант, известный всей России как Папа Срапа, скоропостижно скончался. О смерти Эдуарда Срапинова стало известно 23 февраля. Об этом сообщила его сестра на своей странице в социальных сетях.

- У нас горе. Умер мой брат Эдик, Папа Срапа. Сердце, - написала она. Вероятно, причиной смерти стал инфаркт.

Эдуард Срапинов окончил ростовский радиотехникум, в 90-х он вошел в состав самой известной на тот момент донской группы «Зазеркалье». Также выступал в джазовых оркестрах и рок-группах. На концертах Папа Срапа использовал различные синтезаторы, которые самостоятельно изготавливал.

Ростовчанин выпустил 11 альбомов. В 2013 году он принимал участие в документальном спектакле о родном городе «Папа!», а в 2020-м сыграл роль в автобиографическом фильме.

О месте и дате прощания с музыкантом станет известно позднее.
Фото: knife.media.
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