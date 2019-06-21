Из-за капремонта труб на нескольких улицах Ростова отключат воду



В Ростове на нескольких улицах не будет воды. Отключения связаны с капитальным ремонтом труб на проспекте Шолохова. Работы проводятся на отрезке между переулками Казбекским и Тебердинским. На сайте ростовского водоканала сказано, что десятки жителей останутся без воды с 9 часов 27 июня до 8 часов 28 июня.



Водоснабжение будет прекращено в домах на участке от переулка Тихорецкого до переулка Тебердинского, а также от проспекта Шолохова до переулка Дзержинского. К тому же в микрорайоне 1-й посёлок Орджоникидзе ожидается подача воды с пониженным давлением.