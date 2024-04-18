Глава администрации Ростова получил Президентскую награду

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко был удостоен благодарственного письма Президента Российской Федерации за активное участие в развитии местного самоуправления в Российской Федерации. Вручение состоялось в Москве в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в преддверии Дня местного самоуправления на VI Съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.В рамках Съезда участниками были обозначены дальнейшие планы развития органов местного самоуправления. Также на мероприятии подписали соглашения о сотрудничестве между Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации» и Ассоциацией по развитию городских парков и общественных пространств (Ассоциация парков).Кроме того, благодарственными письмами Президента Российской Федерации за активное участие в развитии местного самоуправления в Российской Федерации наградили лучших представителей муниципалитетов России. Такой награды был удостоен в том числе и глава администрации Ростова-на- Алексей Логвиненко.