ФК «Ростов» выделил на тренировочные сборы второй команды 5 миллинов рублей

Фото: ФК Ростов

ФК «Ростов» планирует потратить на тренировочные сборы второй команды почти пять миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте закупок.На портале появились два тендера. Согласно им подготовка «Ростова-2» пройдет в Краснодарском крае. Спортсмены проведут в Крымске месяц. Первая закупка предполагает сборы с 15 по 28 февраля, вторая – с 2 по 15 марта.ФК «Ростов-2» был основан в январе 2024 года. Свой дебютный сезон во Второй лиге дивизиона «Б» команда закончила на 5-м месте из 17 в турнирной таблице чемпионата.