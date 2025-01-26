ФК «Ростов» выделил на тренировочные сборы второй команды 5 миллинов рублей
ФК «Ростов» планирует потратить на тренировочные сборы второй команды почти пять миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте закупок.
На портале появились два тендера. Согласно им подготовка «Ростова-2» пройдет в Краснодарском крае. Спортсмены проведут в Крымске месяц. Первая закупка предполагает сборы с 15 по 28 февраля, вторая – с 2 по 15 марта.
ФК «Ростов-2» был основан в январе 2024 года. Свой дебютный сезон во Второй лиге дивизиона «Б» команда закончила на 5-м месте из 17 в турнирной таблице чемпионата.