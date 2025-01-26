Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

ФК «Ростов» выделил на тренировочные сборы второй команды 5 миллинов рублей

ФК «Ростов» выделил на тренировочные сборы второй команды 5 миллинов рублей
ФК «Ростов» планирует потратить на тренировочные сборы второй команды почти пять миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте закупок.

На портале появились два тендера. Согласно им подготовка «Ростова-2» пройдет в Краснодарском крае. Спортсмены проведут в Крымске месяц. Первая закупка предполагает сборы с 15 по 28 февраля, вторая – с 2 по 15 марта.

ФК «Ростов-2» был основан в январе 2024 года. Свой дебютный сезон во Второй лиге дивизиона «Б» команда закончила на 5-м месте из 17 в турнирной таблице чемпионата.
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.