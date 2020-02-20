Фанаты ГК «Ростов-Дон» во время матча развернули плакаты с требованием построить новую арену



Болельщики гандбольного клуба «Ростов-Дон» устроили акцию во время матча. В начале игры с «Мецем» фанаты развернули плакаты с требованием построить новую арену.



На матч с французской командой прибыли «первые лица» гандбола, включая президента Европейской федерации гандбола Михаэля Видерера. Видимо, отчаявшиеся болельщики решили, что, может, он их услышит. Они подняли баннеры с надписями: «Королеве – новый трон, гандболисткам – стадион!», «Дайте новую арену!», «Сердце бьётся о бетон, дайте новый стадион!» и прочими.



Напомним, многие любители гандбола возмущены состоянием Дворца спорта, где располагается женский клуб «Ростов-Дон». Здание находится в плачевном состоянии, у него провисает потолок, кресла на трибунах оставляют желать лучшего. Некоторые считают позором, что такая сильная ростовская команда гандболисток тренируется в неподходящем здании.

