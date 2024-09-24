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Движение для транспорта и пешеходов перекроют на два с половиной месяца в центре Ростова

Движение для транспорта и пешеходов перекроют на два с половиной месяца в центре Ростова
В центре Ростова на два с половиной месяца будет ограничено движение как для транспорта, так и для пешеходов. Об этом сообщает городской департамент автомобильных дорог.

С 8 октября движение будет приостановлено на улице Донской, в районе домов №№ 46-50 и на улице Береговой, возле здания № 37/1. Планируется, что после 20 октября ограничение будет снято.

Причина таких мер — строительство нового жилого комплекса возле Ворошиловского моста.
Фото: РостовРу
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