Донских срочников не отправят служить в Курскую и Белгородскую области

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Призывников из Ростовской области не отправят служить в Белгородскую и Курскую области. Об этом 2 октября сообщил военный комиссар региона Игорь Егоров.Осенняя призывная кампания стартовала в России 2 октября. Из Ростовской области за три месяца повестки разошлют более четырем тысячам жителей Ростовской области. В списке - парни от 18 до 27 лет. Более 50% из них распределят в воинские части донского региона и Северо-Кавказского федерального округа.Срочников не станут направлять в новые субъекты РФ (ЛДНР, Запорожская и Херсонская области). Также под запретом оказались Курская и Белгородская области. Очевидно, все они попали под ограничение из-за близкого расположения к зоне проведения СВО.