Десятки тяжелобольных с подозрением на коронавирус задыхаются в очередях на КТ в ростовской больнице № 4

В Ростове-на-Дону у городской больницы № 4 образовалась пробка из нескольких десятков машин скорой помощи. Все они привезли пациентов на компьютерную томографию. Большинство людей старше 40 лет. Они до сих пор лежат в спецавто в тяжёлом состоянии. Об этом с места сообщает журналист Rostov.ru.Утром 18 октября возле горбольницы № 4 собрались почти 30 карет скорой помощи. В машинах порой находятся по четыре-пять человек с пневмонией и подозрением на коронавирус. Бригады «скорых» и все больные, находящиеся в транспорте первой помощи, рискуют подхватить опасную инфекцию, находясь рядом почти 12 часов.Как рассказали медики, в последнее время количество вызовов увеличилось почти в два раза, а количество бригад, которых должно быть не менее 150, сократилось до 70-80. Связано это с заболеванием сотрудников, и зачастую в бригадах не хватает либо фельдшеров, либо водителей.Ожидающие в машинах люди буквально задыхаются. Пациентам в тяжёлом состоянии врачи надевают кислородные маски, тем самым поддерживая им жизнь. Водители и фельдшеры под конец дня валятся с ног от усталости.О том, сколько времени приходится стоять в очереди на компьютерную томографию, рассказал один из больных, ожидающий в машине скорой помощи. Владимир Артемьевич плохо себя чувствует и тяжело дышит. Чтобы следить за уровнем кислорода в его крови, медики установили специальный прибор - пульсоксиметр.- Я инвалид второй группы, диабетик. В субботу у меня появилось першение в горле, на следующий день оно усилилось, а температура поднялась до 37. В понедельник температура продолжила расти, поэтому я обратился в 42-ю поликлинику. Записаться сразу на прием не получилось, врачи дали направление на вызов «скорой» лишь в среду. Однако бригада смогла приехать только через три дня, - поделился Владимир Артемьевич.Медики говорят, что подобные очереди из «скорых» случаются в донской столице не первый раз. Помимо нехватки бригад, отсутствует и достаточное количество томографов. В будние дни томографию в горбольнице № 4 можно сделать до часу ночи, а с двух часов - в поликлинике КДЦ «Здоровье» на улице Малюгиной. Однако в субботу и воскресенье «Здоровье» не работает совсем, зато единственная в Ростове горбольница № 4 делает бесплатную компьютерную томографию в выходные дни круглосуточно.Помимо больных, привезенных на «скорых», в очереди на КТ находятся и люди из стационарного и реанимационного отделений. Таким образом, ростовчане из «скорых» попадают на томографию через два места в очереди со стационарными и реанимационными. Сама процедура томографии не занимает много времени - на это уходит минут 20. Результаты ждать нужно около часа, потому и очередь продвигается медленно. Медики сами следят за очередью, и когда время приема их больных приближается, возвращаются за ними и отводят на томографию. Результаты больные ожидают снова в «скорых». Из удобств во время всех этих ожиданий - только уборная, в которой не работает свет. Поесть нет возможности с утра ни у бригады, ни у больных.При этом в стационар попадают не все заболевшие, а лишь те, у которых по результатам томографии легкие поражены на 40 и более процентов. У людей подтверждается коронавирусная инфекция. Более того, все, у кого не подтвердился COVID-19, уезжают домой самостоятельно. Впрочем, как и те, кого не успели принять, за исключением тяжелобольных - их развозят по домам на «скорых», а на следующий день снова доставляют в горбольницу, где они стоят в длительной очереди. Некоторые из больных смогли сделать томографию лишь спустя 10 дней подобных очередей.То, что сейчас происходит в Ростовской области, можно назвать не иначе, как коллапсом. Ковидные госпитали переполнены, люди умирают в больницах, а очереди на КТ исчисляются десятками машин. Как говорила глава донского Минздрава, можно все койки перепрофилировать под ковидные госпитали, но это не спасет людей от заражения и гибели. Система здравоохранения может рухнуть. Судя по тому, что сейчас происходит в регионе, мы двигаемся именно к этому финалу.