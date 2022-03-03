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Блогер Екатерина Диденко разделась и села на шпагат на обледеневшем Байкале

Блогер Екатерина Диденко разделась и села на шпагат на обледеневшем Байкале
Фарма-блогер из Таганрога Екатерина Диденко не перестает удивлять своих подписчиков. В конце февраля стало известно, что молодая мама сразится на ринге с Даной Борисовой в шоу-лиге «Наше дело». Сейчас обе девушки готовятся к бою. Однако Диденко не упустила возможность и отправилась на Байкал ради фотосессии. Фотографии и видео необычного отдыха она опубликовала на своей странице в «Инстаграме» 4 марта.

На снимках видно, что аптечный ревизорро разделась и в одном купальнике села на шпагат. Прямо на обледеневшем озере при температуре -10 градусов. Из теплых вещей на ней были только шапка и ботинки. На одной из фотографий Екатерина Диденко позирует с несколькими девушками. Но те не стали садиться на шпагат - ограничились поддержкой в розовых купальниках.

Блогер призналась, что смогла вырваться только на денек из-за плотного графика тренировок. Тем не менее этого времени хватило, чтобы испытать яркие эмоции и отдохнуть.

- Я перезагрузилась. Знаете, у меня такое чувство, что я здесь неделю уже нахожусь, - поделилась Екатерина Диденко.
Фото: из инстаграма Екатерины Диденко.
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