«Автодор» озвучил тарифы на проезд по новому платному участку М-4 «Дон»

Фото: ГК Автодор.

Стало известно, во сколько обойдется проезд по новому платному участку на М-4 «Дон» в Ростовской области. Актуальные тарифы сообщили в ГК «Автодор».Очередной платный участок открыли на 911-м километре дороги, недалеко от поселка Глубокого Каменского района. Несколько дней пункт оплаты работал в тестовом режиме. С 18 июня водителям нужно платить деньги за проезд по федеральной трассе (с 893-го по 933-й километры).Путь на легковушке обойдется в 150 рублей с понедельника по четверг, а с пятницы по воскресенье — в 200. За пассажирские фургончики и микроавтобусы нужно заплатить 250 рублей. Дороже всего поездка будет стоить дальнобойщикам. За прицепы, рассчитанные более чем на 10 тонн, вне зависимости от дня недели придется доплачивать 500 рублей. Если максимальная грузоподъемность менее 10 тонн, то будет достаточно 300 рублей.