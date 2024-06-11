В Ростовской области 10 июня открыли движение по новому платному участку М-4

Фото: Соцсети

В Каменском районе Ростовской области 10 июня запустили движение по новому платному участку трассы М-4. Информация об этом появилась в соцсетях.Пункт оплаты появился на 911-м километре трассы, недалеко от посёлка Глубокого. Водители сообщают, что проезд открыт в тестовом режиме, а плату за него с них пока не взимают.- Подъезжаешь, шлагбаум открывают и проезжаешь, ничего не оплачиваешь, - сообщили автомобилисты.Пока не известно, сколько будет стоить проезд через этот пункт.Напомним, что с 3 апреля в Чертковском районе появился пункт взимания платы. Он находится на 803-м километре федеральной автодороги, между лесным массивом Дубрава и селом Алексеево-Лозовское.Кроме того, платные участки трассы М-4 «Дон» в Ростовской области находятся между селом Самарским и границей с Краснодарским краем (1 091-1 119 км), а также на обходе Аксая (1 024-1 091 км).