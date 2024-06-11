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В Ростовской области 10 июня открыли движение по новому платному участку М-4

В Ростовской области 10 июня открыли движение по новому платному участку М-4
В Каменском районе Ростовской области 10 июня запустили движение по новому платному участку трассы М-4. Информация об этом появилась в соцсетях.

Пункт оплаты появился на 911-м километре трассы, недалеко от посёлка Глубокого. Водители сообщают, что проезд открыт в тестовом режиме, а плату за него с них пока не взимают.

- Подъезжаешь, шлагбаум открывают и проезжаешь, ничего не оплачиваешь, - сообщили автомобилисты.

Пока не известно, сколько будет стоить проезд через этот пункт.

Напомним, что с 3 апреля в Чертковском районе появился пункт взимания платы. Он находится на 803-м километре федеральной автодороги, между лесным массивом Дубрава и селом Алексеево-Лозовское.

Кроме того, платные участки трассы М-4 «Дон» в Ростовской области находятся между селом Самарским и границей с Краснодарским краем (1 091-1 119 км), а также на обходе Аксая (1 024-1 091 км).
Фото: Соцсети
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