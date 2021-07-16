В Ростове обсудили эффективные инструменты управления региональными финансами

В донской столице состоялось заседание круглого стола на тему эффективности управления финансами донского региона. Участником встречи стала замгубернатора - министр финансов Ростовской области Лилия Федотова.В разговоре принимали участие донские депутаты, органы исполнительной власти, представители счётной палаты и финансовые органы администраций муниципалитетов, а также представители научного и бизнес сообществ. Некоторые участники дискуссии были на заседании в онлайн-формате, другие присутствовали лично. - Многомиллиардный бюджет по расходам и доходам - это очень сложная тема. В области 36 главных распорядителей бюджетных средств, 512 областных и 4625 – муниципальных учреждений, 463 муниципальных образования. Все это требует финансового обеспечения, - рассказала Лилия Федотова.В связи с этим особое значение приобретают вопросы повышения эффективности и качества управления региональными финансами. Для этого существует целый спектр мероприятий в этом направлении. Большинство включено включены в госпрограмму «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».По словам главы донского минфина, инструменты управления финансами региона определяются основными составляющими этой программы. Используются как традиционные инструменты, которые себя уже зарекомендовали на практике, так и новые.- Это долговая устойчивость, межбюджетные отношения с муниципалитетами, организация внутреннего госфинконтроля и другие направления, - рассказала Лилия Федотова. - Также это методологическое сопровождение всех процессов, которые происходят в сфере управления финансами на уровне региона и в территориях.В числе инструментов, нацеленных на эффективность управления финансами, является планирование, санкционирование расходов и организация жёсткого контроля. На особом контроле - госзакупки. Власти пристально следят и пресекают факты размещения госзаказов и заключение контрактов в случае, если финансовое обеспечение отсутствует или на низком уровне.Министр финансов Ростовской области подчеркнула, что во время пандемии коронавируса выросла ответственность за управление региональнымифинансами. Благодаря выработанным законопроектам в непростое время удалось поддержать налогоплательщиков, предоставить предпринимателям налоговые льготы, продлить кредитные каникулы для субъектов малого и среднего бизнеса.Бюджетный процесс можно сравнить с живым организмом, который постоянно развивается и адаптируется к новым обстоятельствам. Детальное изучение и проработка новых механизмов позволяет органично вписаться в существующую практику управления региональными финансами, отметила министр.Благодаря эффективным инструментам управления финансами, Ростовская область уже не первый год входит в список регионов с высоким уровнем долговой устойчивости. С 2015 по 2020 год собственный доход региона вырос на 45,5 миллиардов, это около 47% роста. При этом расходы увеличились на 46,6%. Поддерживать позитивную динамику темпов роста — задача непростая, особенно в пандемийное время.