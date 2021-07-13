Меры борьбы с амброзией обсудили депутаты Заксобрания Ростовской области

Существующие сегодня механизмы борьбы с распространением амброзии не слишком эффективны, констатировали участники дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при Заксобрании донского региона на тему «Борьба с амброзией – сохранение здоровья жителей Ростовской области».Амброзия является большой проблемой в донском регионе Она произрастает во всех муниципалитетах региона, занимая огромные площади. Ее семена разносятся ветром на расстояния до ста километров от родительского растения. А срок «спячки» семян может достигать около 25 лет.Борьбу с сорняком ведут специалисты Россельхознадзора а также органы власти областного и местного уровней. Часто и повсеместно выявляются участки, на которых растет амброзия, после чего уничтожаются ее очаги, сорняк выкашивают у дорог, придворовых территориях и местах большого скопления людей.Однако по мнению заместителя председателя Законодательного собрания - председателя комитета по аграрной политике Вячеслава Василенко, существующие способы уничтожения опасного сорняка не работают в полной мере.- Устранение сорного растения должно быть систематизировано. Во-первых, необходимо выделить средства на борьбу с амброзией. Во-вторых, назначить орган исполнительной власти, который будет руководить этой работой. Также нужно проводить разъяснительную работу среди населения. Большинство граждан исправно следуют профилактическим мерам, однако, существует некие юридические лица, которые не вполне ответственно подходят к этому вопросу. С этими предложениями мы обратились в правительство Ростовской области, - подчеркнул Вячеслав Василенко.Депутат считает, что необходимо ужесточение санкций за бездействие при борьбе с амброзией, так как сегодня штрафы остаются на низком уровне. Так, для граждан сумма составляет в среднем от 300 до 500 рублей, должностные лица раскошелятся от 500 до 1000 рублей. Лица юридические будут вынуждены выплатить от 5000 до 10 000 рублей.По итогам заседания дискуссионной площадки было вынесено несколько инициатив. Так, высказывались идеи увеличить финансирование борьбы с амброзией и закрепить выполнение данных мероприятий за отдельным органом исполнительной власти. Кроме этого, предложили ввести систему поощрений для жителей и организаций за уничтожение сорняка.Напомним, что амброзия – это один из самых трудноискоренимых сорняков. К тому же это растение – сильный аллерген. Только за 2019 год было выявлено более 50 тысяч случаев «аллергического ринита» и 30 тысяч эпизодов «бронхиальной астмы», вызванных амброзией.Итогом заседания дискуссионной площадки «Открытая трибуна» стала подготовка списка рекомендаций. Их перечень будет адресован всем структурам и ведомствам, что занимаются борьбой с амброзией.